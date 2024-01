Universitario de Deportes tiene que levantar el nivel de lo mostrado en sus últimos dos partidos. Contra su rival elegido para La Noche Crema 2024, será el evento donde sus hinchas serán locales después de un cierre de temporada glorioso. Ante Coquimbo Unido no deben existir errores, por eso vamos ahora con las cuatros sorpresas en la “U” para este sábado en horario estelar.

Fabián Bustos ha pedido refuerzos, y sorprenderá con algunas variantes interesantes. La primera que nada, será la inclusión de un enganche especializado en creatividad: “¿Gonzalo Ríos? El volante argentino con pasado reciente en Audax italiano del fútbol chileno es una opción, pero no la prioridad pese al gusto de Jean Ferrari. Depor conoció que se trata de un jugador colombiano que está tratando de desvincularse de su actual club. “Hay otro lugar que no voy a decir, donde faltan algunas cositas, y que se puede mejorar”, adelantó el DT”.

El Diario Depor expone en principio lo que corresponde al posible enlace para Universitario de Deportes. Después del partido ante el cuadro sureño, se sacarán decisiones definitivas sobre el plantel principal: “Este sábado cuando los cremas hagan su presentación en la Noche Crema ante Coquimbo de Chile en el estadio Monumental, el técnico argentino Fabián Bustos sacará sus conclusiones sobre el refuerzo a contratar”.

Sería detalles definitivos los que deben culminar en la directiva merengue: “El enganche argentino Gonzalo Ríos está en negociaciones con la ‘U’, lo reconoció el administrador temporal Jean Ferrari, pero no está definido. Al escuchar al técnico Fabián Bustos, el ex jugador de Audax Italiano de Chile sería la segunda opción para los cremas. “Sí, es una de las opciones, pero todavía no está definido”, apuntó. Eso sí, el directivo informó que “usarán el sexto cupo de extranjero” en Universitario, y será en la parte ofensiva”.

¿Cuáles son las novedades para la Noche Crema?

Tres novedades en una para la “U”. Los cremas tendrán en el Estadio Monumental a dos de sus principales refuerzos, como son el ex Alianza Lima, y el volante de la Selección Peruana. Junto a la incorporación del goleador principal: “Por lo pronto, se conoció que hará debutar a Jairo Concha, también se concretará el reestreno de ‘Canchita’ Gonzales, y la posibilidad de ver jugar a Alex Valera junto a Diego Dorregaray por primera vez en su recinto y ante su hinchada como locales”.

¿Cómo formaría Universitario contra Coquimbo Unido?

Recordemos que el último partido contra Atlético Nacional, Universitario de Deportes, jugó con este once titular: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez-Guedes, Rodrigo Ureña, Horacio Calcaterra, Nelson Cabanillas; Edison Flores y Diego Dorregaray. Ahí se podrían ver algunas modificaciones de raíz.

¿Quiénes serían las caras nuevas en Universitario?

Faltaría la inclusión de Jairo Concha y Christofer Gonzáles en el centro del campo, además, Alex Valera se perfila como titular. Ahí partirá la duda para el profesor Fabián Bustos, quien deberá elegir entre Edison Flores o Diego Dorregaray para acompañar al jugador que rechazó la oferta del fútbol japonés. Tiempo de decisiones en el universo crema, a estar muy atentos.