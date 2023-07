Los anhelos y deseos en la vida suelen ser muchas veces efímeros, por eso parecen inalcanzables en algunas situaciones. Más aún en el fútbol profesional, donde el que mejor invierte trae mayores y mejores resultados. Eso pasa ahora en Alianza Lima.

Desde el cuadro íntimo, luego de confirmar la salida de un entrañable Guillermo Salas, están trabajando a las apuradas para conseguir un nuevo director técnico. El cual le entregue herramientas exactas al plantel para ser campeón nacional a final de temporada.

Hay vida después de Chicho dicen por ahí, se entiende a la perfección eso. Ahora, lo que termina siendo curioso, es como el nombre de Ricardo Gareca se pone en la mesa. Existen algunos aspectos para pulir, y darle mayor cuerpo a este desenlace tentativo.

¿POR QUÉ ESTÁ RICARDO GARECA EN PERÚ?

El Tigre vino a nuestro país y reavivó el supuesto interés de Alianza Lima por su gestión. Ese ambiente lo podemos descartar de plano en Bolavip, por información al entorno más cercano del Flaco, sabemos bien que tiene unos pendientes comerciales en la capital de Perú.

Unas especies de charlas pactadas con mucho tiempo atrás, no tienen nada que ver con el fútbol, generalmente. Ahora, si por ahí la directiva tiene pensado acercarse al ex entrenador de la Selección Peruana, es otro cantar. Pero dentro de su itinerario, no hay nada con Alianza Lima.

¿Quién es el entrenador de Alianza Lima?

Alianza Lima actualmente está bajo el mando de Nixon Perea, entrenador colombiano que cogió el buzo de los blanquiazules tras la salida de Guillermo Salas. Viene de ser encargado de las reservas en Matute, además de tener experiencias en el fútbol formativo y exjugador del Atlético Nacional de Medellín.

El posible once de Alianza Lima para el siguiente partido

Alianza Lima regresa a la actividad cuando enfrente a la Universidad César Vallejo por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2023 y con entrenador interino (Nixon Perea), saldría el siguiente once: Angelo Campos, Franco Zanelatto o Edinson Chávez (Gino Peruzzi), Pablo Míguez, Carlos Zambrano, Ricardo Lagos, Josepmir Ballón, Jesús Castillo, Jairo Concha, Bryan Reyna, Aldair Rodríguez (Gabriel Costa), Pablo Sabbag (Hernán Barcos).