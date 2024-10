Jorge Fossati sigue festejando el triunfo de Perú, pero también sabe que el martes tendrá un vital duelo ante Brasil. Consciente que el partido podría ser ese impulso que necesita la Selección Peruana para seguir trepando en la tabla de las Eliminatorias, el técnico contará con tres nuevos jugadores y por ello podría realizar algunos cambios.

Consciente que su línea de tres en el fondo, los cinco volantes y dos delanteros no se toca, Jorge Fossati planea que Marcos López, Wilder Cartagena y Luis Advíncula ingresen en el once titular de Perú vs. Brasil. Para ello, el estratega tendrá que cambiar a los inicialistas del cotejo entre la Selección Peruana ante Uruguay.

Así pues, el periodista Gustavo Peralta explicó que un cambio que se hará, sí o sí, será el de Jesús Castillo por Wilder Cartagena: “Tengo la información sobre Wilder Cartagena y está establecido que sea el volante ancle ante Brasil, más allá del rol de Jesús Castillo ante Uruguay”.

¿Cuándo juega Perú vs. Brasil?

Siguiendo con la información, también ocurrirá un efecto dominó luego que Marcos López ocupe la posición de Alexander Callens y Luis Advíncula, si es que se recupera, la de Andy Polo. Así pues, Callens podría regresar a la zaga central en reemplazo de Abram y todo el resto igual como ante Uruguay.

Perú se mide ante Brasil este martes 15 de octubre por la fecha 10 de las Eliminatorias Sudamericanas. Chocando en Brasilia, el cuadro de Jorge Fossati llega con toda la intención de vencer al ‘Scratch’ en su casa, algo que nunca antes logró en el camino al Mundial.

Alineación de Perú ante Brasil

Perú saldría ante Brasil con un 3-5-2 y el once titular sería: Pedro Gallese en el arco; Miguel Araujo, Carlos Zambrano y Alexander Callens en la defensa; Luis Advíncula, Oliver Sonne, Wilder Cartagena, Sergio Peña y Marcos López en la volante; Edison Flores y Alex Valera en la delantera.

¿A qué hora juega Perú vs. Brasil?

Perú se mide ante Brasil en vivo y en directo desde las 19:45 horas de Perú y 21:45 horas de Brasil. Enfrentándose en el Arena BRB Mané Garrincha o el estadio Nacional Mané Garrincha, el duelo se desarrollará en la ciudad de Brasilia y será válido por la fecha 10 de las Eliminatorias Sudamericanas.

¿En qué canal ver Perú vs. Brasil?

Perú vs. Brasil se podrá ver en vivo y en directo a través de la señal oficial de Movistar Deportes y América Televisión. Además, Bolavip también te traerá todas las incidencias gratis en el minuto a minuto del encuentro.