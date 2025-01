Universitario de Deportes sigue muy activo en el mercado de fichajes y ahora está buscando un volante para la mitad de la cancha. El equipo de Fabián Bustos nuevamente ve a Ecuador y nuevamente se fija en un titular de Liga de Quito, como ya lo hizo con Michael Estrada.

El titular que gusta e interesa a Universitario para este año es Madison Julio, según reveló Stalin Cobeña. El volante ecuatoriano terminó siendo muy regular y clave en la mitad de la cancha. No obstante, con la renovación de Villamil no tiene seguro su lugar en el once de los ecuatorianos.

Por su parte, Universitario necesita un volante en la zona de la mitad de la cancha para nuevamente ser fuerte en la marca y formar una buena dupla con Rodrigo Ureña. El ecuatoriano ya reportó a la pretemporada con el ‘Rey de Copas’ y entrena con normalidad.

Madison Julio llegó a Liga de Quito a comienzos de 2024 y rápidamente se adaptó al juego de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, no obstante, casi no tuvo participación en la final del campeonato y esto sería otro motivo que lo esté impulsando a salir.

Otro titular de Liga de Quito que estuvo cerca de llegar a Universitario de Deportes en esta temporada fue Michael Estrada. El goleador ecuatoriano desistió de la chance de fichar por el gigante de Perú, porque tiene contrato con Liga.

Los números de Madison Julio en esta temporada

En esta temporada con Liga de Quito, Madison Julio jugó un total de 16 partidos, entre la LigaPro y la Copa Ecuador. El volante marcó 1 gol y dio 1 asistencia. Tiene contrato vigente con el ‘Rey’ y si quieren una transferencia deben negociar con el equipo ecuatoriano.

¿Liga de Quito y Universitario se pueden enfrentar en 2025?

Aunque ambos son campeones de sus respectivos países, si se pueden enfrentar en la Copa Libertadores. Los ecuatorianos están en el bombo 2 y los peruanos en el bombo 3. Podrían quedar emparejados como ya sucedió en este 2024, donde estuvieron en la misma zona.

