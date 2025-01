En Alianza Lima se toman decisiones que pocas veces se entienden la verdad. Hace un tiempo a este futbolista, considerado como un crack en el torneo local, lo dejaron salir porque no daba más. Y ahora lo estarían buscando como solución inmediata ante la crisis de resultados generales. Néstor Gorosito se quiere rodear bien, por eso mira con ojos de esperanza este nombre que ahora mismo, está en boca de todos. Te contamos de quién se trata, es un viejo conocido, bastante querido.

¿Quién jugador será fichado por Alianza Lima?

Depor ahora en su versión digital apunta que el jugador que podría vestirse de corto en el equipo del pueblo, lo más pronto posible, es uno con pasado exitoso en el barrio de Matute: “Pablo Lavandeira dejó su huella en Alianza Lima en la temporada 2022 y 2023, sobre todo en la primera, donde fue clave en la consecución del título para el cuadro íntimo. Luego pasó a Melgar durante dos campañas más, pero este 2025 cambiará de equipo”.

¿Alianza Lima puede cerrar a Pablo Lavandeira?

Conoce bien el ambiente, el camerino y sería uno de los líderes que puede estar llegando para sumar a sus casi 35 años: “Si bien ‘Lava’ tenía conversaciones avanzadas para sumarse a Cienciano, a última hora su fichaje por el ‘Papá’ se cayó. ¿El motivo? La dirigencia cusqueña quería que el uruguayo nacionalizado peruano pueda desligarse y llegue como jugador libre. Además, porque en las últimas horas apareció con fuerza la opción de volver a Matute para una segunda etapa”.

Pablo Lavandeira en Alianza Lima. (Foto: Liga 1).

¿Qué falta para ver a Pablo Lavandeira en Alianza Lima?

Sin embargo, la negociación no será nada fácil: “Ojo, para que esto suceda es clave que Pablo Lavandeira pueda rescindir con Melgar y llegue con su pase en su poder. Si bien la de Alianza Lima no es la única opción que maneja en la Liga 1, pues también maneja otras posibilidades, en Matute confían en poder sumar nuevamente al volante. Las próximas horas serán claves, pues, se trata de un jugador que ya sabe lo que es jugar con la blanquiazul y además no ocupa plaza de extranjero”.

Al final de cuentas, dependerá de lo que Alianza Lima pueda pactar con el jugador, y el volante uruguayo nacionalizado peruano, pueda gestionar su salida del FBC Melgar. En el cuadro íntimo esperan con ansias esta oportunidad, que puede considerarse como un tema netamente competitivo. El cual seguramente, levantará debate entre los hinchas, quienes ven bien una posible llegada de Pablo Lavandeira. Pero también están los que siempre miran de reojo cualquier decisión final.