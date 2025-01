El fuerte cruce entre Franco Navarro y Néstor Gorosito que afectó a Alianza Lima

Franco Navarro fue el que trajo a Néstor Gorosito a Alianza Lima, pero tal parece que el director deportivo tuvo un fuerte cruce con el entrenador. Todo inició por el frustrado fichaje de Brian Farioli y se agudizó luego que el volante revelara que denunciaría a la institución de La Victoria.

Néstor Gorosito fue el que pidió a Brian Farioli para que sea parte de Alianza Lima en la temporada 2025. La directiva hizo los esfuerzos para traerlo, pero lamentablemente el volante no pasó los exámenes médicos y no fue contratado.

¿Néstor Gorosito se peleó con Franco Navarro?

Ante esto, Franco Navarro charló con la prensa y expuso que el fichaje de Brian Farioli fue pedido exclusivo de Néstor Gorosito. Desde la interna de Alianza Lima comentan que este hecho no le gustó al entrenador, pues lo dejó expuesto ante el hincha y, también, le tiró la responsabilidad.

Franco Navarro también reveló que Néstor Gorosito no tuvo ningún problema al enterarse que Alianza Lima no iba a contratar a Brian Farioli, pero esto solo habría sido la explicación a la prensa pues desde la interna revelan que el entrenador no apeló por el fichaje, pero tampoco estuvo de acuerdo en asumir la responsabilidad ante la opinión pública.

Elevándose los ánimos entre los dos protagonistas, ahora ya hay una fuerte fricción entre Franco Navarro y Néstor Gorosito. Teniendo ambos caracteres fuertes, la situación se podría aliviar con un par de triunfos o, caso contrario, también podría marcar el fin de uno de los dos.

¿Por qué Alianza no fichó a Brian Farioli?

Según el periodista Marcello Merizalde, Alianza no fichó a Brian Farioli pues tras ser sometido a exámenes médicos se determinó que el jugador requería plazos importantes para comenzar a hacer fútbol (aproximadamente febrero) y se tendría que llevar de a pocos su integración.

¿Cuánto gana Néstor Gorosito?

Néstor Gorosito gana 30 mil dólares mensuales en Alianza Lima, aproximadamente. Siendo el tope salarial que tiene el cuadro íntimo para su entrenador en la temporada 2025, si el estratega se queda por todo el próximo año se llevaría 360 mil dólares.

