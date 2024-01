La pretemporada merengue por el momento no tiene complicaciones, están llegando bien los refuerzos, cada trabajo de se hace de forma correcta, y el profesor Fabián Bustos cayó preciso en el grupo, mencionan fuentes cercanas a Bolavip Deportes. Ahora, hay un detalle que Universitario de Deportes debe pulir lo más pronto posible, la cual no puede ser pasada por agua tibia.

Desde su regreso, porque antes supo jugar en la “U”, no jugó un solo minuto. Estuvo en banca, apartado por lesiones, y demás. Por eso, el hincha como no lo ve jugando, solo entrenando, no lo quiere tener cerca del plantel principal. Ya que lo considera como una herramienta de nulo uso. Sí, se trata de Roberto Siucho, no están errándole al concepto los hinchas merengues.

El volante que supo jugar en el fútbol de China, volvió entre bambalinas después de su partida llena de colores. Desde ese entonces no trascendió para nada en el plantel principal, y muchos lo señalan como el responsable de la vuelta de Edison Flores. Ese último detalle podría ser quizás el principal motivo para que se continúe hablando del asunto en foros de hinchas merengues. Al ser cuñado del Orejas, tiene una relación cercana al crack de la “U”.

Lo que se pudo conocer por información cercana al conjunto merengue, es que Universitario de Deportes buscó hasta hace poco el préstamo de Roberto Siucho, pero no llegó a buen puerto las conversaciones para verlo con otra camiseta en Perú. Ahora, lo revelado es que la “U” lo evaluará al volante, y la última determinación la tendrá el profesor Fabián Bustos, quien llegó recientemente.

¿Qué pasará con Roberto Siucho en la “U”?

Mediante sus trabajos, el rendimiento que tenga en los entrenamientos, y los detalles técnicos que le muestre al entrenador de turno, podría quedarse Roberto Siucho. Quien todavía cuenta con contrato vigente, pero es mirado de reojo por el hincha de la “U”. Que le agradece los gestos del pasado, pero para el centenario, su nivel quizás no da del todo.

Roberto Siucho es uno de los muchos jugadores que se formó desde las bases inferiores de Universitario de Deportes. Gracias a su excelente temporada 2018-19 emigró al Shanghai Shenxin de China, porque la rompió toda en el fútbol peruano, y hasta fue considerado en la Selección Nacional con Ricardo Gareca a la cabeza. Pero su presente es totalmente diferente.

¿Cuál es el valor actual de Roberto Siucho?

Si vemos el presente de Roberto Siucho, notamos que llegó a tener el aproximado de 400 mil euros en 2019, cuando recién se fue de la “U”. Hoy, el jugador, con contrato vigente en Universitario de Deportes, está tazado en la cifra módica de 75 mil euros, algo devaluado según menciona Transfermarkt. Pero con 26 años, puede darle un giro de tuerca absoluto a su carrera, solo dependerá de él.