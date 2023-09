¿El partido entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes todavía se sigue jugando? No necesariamente, pero hay aspectos que sí continúan presentándose. Los cuales no siempre caen bien dentro del deporte rey, pero es de interés público por quienes lo mencionan.

Antes fueron las disculpas de Tiago Nunes hacia Jorge Fossati, y hoy el entrenador de la “U” salió a responder sus dichos: “Algo que me produce demasiada bronca y tristeza es que me expulsaran el partido pasado. Yo no preciso unas disculpas (del técnico rival), todos nos equivocamos, pero no tergiversemos las cosas”.

Haciendo el énfasis en el error del director técnico brasileño, quien se excedió de sobremanera el último sábado en el gran clásico de la Liga 1: “Si yo a ti te insulto, pero con palabrotas y que no las puedo decir por respeto a ustedes (prensa), y después digo que tú eres un crack (pone cara de asombro)”.

Jorge Fossati no se cayó nada, y a su estilo frontal, le añadió un poco más de pimienta para exponer lo que le molestó: “Si me insultas cómo no me vas a ofender, por eso no entiendo. Insisto, yo no soy quién para juzgar a nadie, pero no tergiversemos. A veces es mejor callarse la boca y no meter política ahí en el medio”.

Cerrando su participación con una pregunta, en clara dirección a Tiago Nunes: “¿Al final te disculpas o no te disculpas? ¿Y que digan que yo utilicé con inteligencia ese momento para cerrar el partido? Entonces, ¿te estás disculpando o qué? Yo no lo juzgo, pero la macana que ya pasó hace que mañana no pueda estar y la verdad es injusto. Igual estaré listo para ayudar a mi equipo”.

