Último minuto: revelan cuál sería el formato y la sede de la Copa América 2028

Se revelaron los primeros detalles de lo que sería la Copa América 2028. Sedes y equipos participantes del torneo más antiguo de selecciones.

Este miércoles 7 de octubre de 2026 se dio la gran revelación de lo que se espera sería la próxima edición de la Copa América 2028. CONMEBOL nuevamente mutará el torneo para hacerlo más “atractivo” tras la última edición de la temporada 2024.

De acuerdo a la revelación de The Times, la Copa América 2028 se jugará en Estados Unidos. Nuevamente el país norteamericano será sede de este torneo, tal y como lo fue en 2016, 2024 y ahora 2028. Argentina y Ecuador eran los otros interesados en tener la sede.

Hay varios motivos para elegir Estados Unidos como sede, pero sobre todo se apunta a los grandes ingresos económicos que genera disputar el torneo en este país. Sería el tercer torneo, y el segundo consecutivo que este país recibe como sede.

Por otro lado, Times también confirma que la Copa América 2028 se jugaría con 20 equipos. No obstante, 4 de esos cupos que se aumentan aún estarían por determinarse si son para equipos de CONCACAF o se invita a selecciones de otros continentes.

Argentina es el vigente campeón de la Copa América. (Foto: GettyImages)

Aunque muchos se han preguntado si se invitaría a potencias europeas a jugar el torneo, esto queda totalmente descartado. Desde la edición 2021, se viene realizando al mismo tiempo la Copa América y también la Eurocopa. Por lo cual, las selecciones UEFA están ocupadas.

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¿Cómo se jugó la Copa América 2024?

La Copa América de 2024 se jugó también en estados Unidos, pero con 16 equipos. Los 10 de la CONMEBOL y 6 de CONCACAF. Ahora al pasar a 20 es donde también se cambia el formato y se abre un abanico de posibilidades para disputar el torneo.

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