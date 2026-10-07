Oficial: así quedó el ranking de la FIFA tras todos los amistosos de octubre

Así quedó el ranking de la FIFA para todas las selecciones, tras una larga fecha de septiembre y octubre.

Se terminó la fecha FIFA de septiembre/octubre, una histórica por lo que duró. Por lo cual, después de que todas las grandes selecciones jugaron partidos amistosos o en la Nations League, y se actualizó el ranking. España sigue siendo la número 1 del mundo.

Así quedó el ranking FIFA, tras los amistosos de octubre

Después de amistosos y Nations League en Europa, así quedó el top 10 del ranking de la FIFA:

España Argentina Francia Inglaterra Portugal Brasil Marruecos Bélgica Países Bajos México

España tuvo un camino espectacular en la Nations League que le permite seguir dominando el ranking, mientras que Argentina todavía tiene que estar en el segundo lugar. El gran salto lo dio Portugal, que pasó del puesto 7, al puesto 5 desplazando a Brasil y Marruecos.

Así quedó el ranking FIFA, tras los amistosos de octubre. (Captura de pantalla)

Distinto es el caso de la Selección Colombia, que apenas pudo ganar en el último partido de sus amistosos y por ese se mantiene en el puesto 11 del ranking. Por su parte, la Selección de Ecuador, aunque no ganó ni un solo partido, terminó escalando 1 lugar y se quedó en el puesto 24.

¿Cuándo volverán a jugar las selecciones?

Las selecciones volverán a jugar en noviembre. El formato será igual, para todos aquellos que no pertenecen a la UEFA se vienen amistosos, mientras que para los equipos europeos se juega la fase final de la Nations League.

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En síntesis: