All Knights es el gran campeón de la LLA de League of Legends

La Liga Latinoamericana de League of Legends tuvo su cierre este sábado, tal vez no el esperado ya que por la pandemia no tuvimos una serie frente a un gran público, pero frente a ello respondieron los jugadores de All Knights y de Isurus, que convirtieron la final del Apertura 2020 en una serie épica y para el recuerdo.

Luego de cinco partidas sumamante reñidas y parejas, los caballeros, con Plugo como su gran estandarte, lograron vencer al bicampeón y conquistar por primera vez el trofeo de la LLA.

PARTIDA 1

All Knights dominó el juego temprano en la primera partida; dos asesinatos en Heraldo fueron el primer golpe para el dragón, aunque el juego metódico del bicampeón, consiguiendo objetivos y dominando los dragones fue suficiente para emparejar la partida. Sobre los 23 minutos, los tiburones encontraron una buena pelea en el carril central que les permitió dar vuelta el juego. El juego se cerró sobre los 40 minutos, cuando luego de que Seiya lograra robarse el dragón y conseguir el alma para su equipo, Isurus logró conseguir la bonificación del barón sin que All Knights se diera cuenta y, de allí en más, ir directo a la victoria.

ALL KNIGHTS 0-1 ISURUS

PARTIDA 2

Aquí el juego fue prácticamente opuesto al primero. Isurus dominó en asesinatos, pero All Knights se hizo con los objetivos. Luego de una partida eterna, fue Plugo con su propia Zoe quien marcara la diferencia con su daño, para darle la ventaja a los caballeros y lograr llevarse el segundo juego.

ALL KNIGHTS 1-1 ISURUS

PARTIDA 3

El tercer juego fue épico, nuevamente Isurus tomó la ventaja pero los caballeros supieron cómo dar vuelta la partida cuando Pancake se robó el segundo baron de manera increíble con su Trundle, ante un Gragas/Kalista en frente. Así es como All Knights luego acabó con Isurus y logró el triunfo.

ALL KNIGHTS 2-1 ISURUS

PARTIDA 4

El orgullo del campeón salió a flote en el cuarto juego. Desde el draft Isurus tenía clara su condición de victoria: que el Corki de Seiya llegue a sus tres objetos. Con su daño y con el del Varus de Warangelus -que utilizó en toda la serie-, Isurus pasó por arriba de All Knights para forzar el quinto juego.

ALL KNIGHTS 2-2 ISURUS

PARTIDA 5

Tactica, lenta y metódica, así fue la partida decisiva. El retiro de Plugo y el invicto en finales de Seiya se veían cara a cara en una partida muy tensa, que se definió por la toma de decisiones que caracterizaron a los caballeros durante toda la serie. Con Plugo demostrando por qué es uno de los grandes jugadores de Latinoamérica, logrando dos jugadas claves con su Azir, All Knights logró sacar la ventaja y luego de sacar incluso el Dragón Ancestral, una pelea en el carril inferior le terminó dando el gran triunfo.

ALL KNIGHTS 3-2 ISURUS

La serie fue la que hace tiempo se esperaba en Latinoamérica, el bicampeón cayó de pie y All Knights, luego de dos intentos fallidos, logró demostrar que fueron el mejor equipo durante toda la temporada y se consagran como los nuevos campeones de la LLA.

¡@allknights_la consigue el exterminio y avanza por el carril inferior! GG #LLA pic.twitter.com/tgijtoHnJp — LoL Esports Latinoamérica (@lolesportsla) May 3, 2020

En su ultima serie como jugador profesional de League of Legends, Plugo fue elegido el Jugador Mas Valioso de la gran final, y se despide del competitivo como campeón y MVP de la LLA de League of Legends.

El Apertura 2020 de la LLA se cerró con una final épica y que será recordada por mucho tiempo, mientras ya comienzan los preparativos para un split de Clausura donde el campeón deberá defender su trofeo sin su estrella que le dice adiós a la liga.

