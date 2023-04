El servicio de Amazon Prime Gaming es uno de los más populares y utilizados hoy en día, en gran parte debido al contenido gratuito que comparte mensualmente para todo tipo de juegos. Pero además de eso cada mes nos trae títulos gratuitos, y ahora conocemos los de mayo del 2023.

Amazon Prime Gaming - Juegos gratis para mayo 2023

Estos son los 15 juegos que saldrán a lo largo del mes siguiente para conseguir gratis con Prime Gaming:

• Star Wars: Rogue Squadron 3D - 4 de mayo

• Super Sidekicks - 4 de mayo

• Samurai Showdown - 4 de mayo

• Planetscape Torment - 11 de mayo

• Lake - 11 de mayo

• Robo Army - 11 de mayo

• Last Resort - 11 de mayo

• Kardboard Kings - 18 de mayo

• 3 Count Bout - 18 de mayo

• Alpha Mission 2 - 18 de mayo

• Lila's Sky Ark - 25 de mayo

• Agatha Knife - 25 de mayo

• King of the Monsters 2 - 25 de mayo

• Kizuna Encounter - 25 de mayo

Está claro que los clásicos son los títulos que predominan este mes, junto con algunos indies que vale la pena probar. Quizás los títulos más relevantes sean el juego de vuelo Star Wars: Rogue Squadron 3D, y el juego de rol Planetscape Torment. Podrás conseguir todos estos títulos en cuanto estén disponibles a través de este enlace.