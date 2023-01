El streamer español no ganó ningún premio este año y se mostró en desacuerdo con el sistema de votación.

Auronplay descontento con la votación Premios ESLAND y amenaza con no participar el próximo año

El día después de los Premios ESLAND 2023 fue marcado por la pelea entre Abby y Lola Índigo y por las declaraciones de Auronplay en su directo de este lunes. Auron estuvo nominado en varias ocasiones, pero decidió no viajar a México y menos mal que no lo hizo, ya que no se llevó ninguno.

Estuvo cerca en miniserie del año, donde participó de la realización de los Squid Craft Games, serie ganadora pero que tuvo a Komanche a la cabeza. El premio a Serie del Año se lo llevó el Dedsafío 2 y el Streamer del Año fue nuevamente Ibai. Fiel a su costumbre, Auron no se quedó callado luego de la premiación y se mostró descontento con la forma en la que se vota en los ESLAND.

Y es que, una vez que se deciden los 4 finalistas de cada categoría, la comunidad y una lista de 50 streamers destacados de la comunidad hispana se reparten a 50/50 el porcentaje de votos de cada una de ellas, para decidir al ganador de cada una.

Como pudimos apreciar en las declaraciones de Auronplay, el descontento es total y aseguró que no participará en la próxima edición aunque sea nominado si la forma de votación se mantiene de la misma forma en la que se hicieron en esta ocasión.