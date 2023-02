Auronplay reaparece en YouTube tras su polémica: "Me iré cuando yo quiera, no cuando me echen"

Hace unos días hubo muchísimo revuelo en redes sociales por la "cancelación" de Auronplay y Biyín, la popular pareja de streamers, por haber realizado comentarios ofensivos en el pasado. Auron había dicho que se tomaría un tiempo, pero ahora regresó a YouTube con un video titulado "FIN", en el que se tomó el tiempo de aclarar ciertas cosas.

Auron empieza explicando que sí se va a tomar un tiempo, pero que se vio obligado a hablar por todo lo que ha ocurrido. "Biyin y yo nos hemos comido una funa increíble", dice el youtuber. "Esto ha sido un sabotaje en toda regla. He visto ataques perfectamente coordinados para tumbar mi carrera, y literalmente matarme".

"Me han difamado hasta un punto que no me creía lo que estaba leyendo. Se han encargado de que esta bola de odio no disminuya. No sé si es que alguien me tenía muchas ganas, pero si crees que esto ha pasado de forma natural, te pido que analices un poco todo, porque es muy raro", continúa Auron.

"Yo no soy ningún monstruo, ni ningún degenerado. Llevo once años de carrera y he cometido muchísimos fallos, he dicho cosas que no tenía que decir, y me he disculpado mil veces. Siento verguenza y asco cuando veo un video antiguo mío, pero avancé como persona y hubo un cambio en mí. Crecí, maduré, cambié mi forma de ver las cosas".

"No tengo ningún problema en reconocer y pedir disculpas por todo lo que hice mal. La verdad que perdón", dijo Auron. Luego el creador de contenido desmintió la acusación de una chica que alegó que Auron había hablado con ella siendo menor de edad, afirmando que no lo sabía y no recuerda siquiera haber hablado con ella.

"Quiero que la gente me deje en paz", continuó Auron. "Han sido días muy complicados, pero quería aclarar las cosas a mi comunidad. Sobre mi futuro, me iré cuando yo quiera, no cuando me echen. Me gusta hacer contenido, y así será". Auron concluyó agradeciendo a sus fans, y afirmando que "espero que nos podamos ver pronto".