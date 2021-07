Electronic Arts y DICE están cerca de lanzar Battlefield 2042, la nueva entrega en su saga bélica que para muchos es de los juegos más anticipados del año. A poco tiempo de su salida, los jugadores están a la espera de conocer más sobre el título, por lo que ahora revelaron detalles sobre su crossplay, juego entre generaciones, y progresión cruzada.

¿Battlefield 2042 tendrá crossplay entre PC y consolas?

Los editores y desarrolladores del juego confirmaron que habrá juego cruzado entre PC, PlayStation 5, y Xbox Series X. En el caso de PlayStation 4 y Xbox One, podrán jugar entre sí, pero por la diferencia de jugadores máximos (128 vs. 64) no se cruzarán con PC. Los jugadores podrán desactivar el crossplay si así lo desean.

¿Habrá progresión cruzada entre plataformas en Battlefield 2042?

La progresión de cuenta, así como las compras que hagan los usuarios, se transferirá a través de las plataformas, afirmó DICE. Esto funcionará entre PC, Xbox y PlayStation.

¿Se podrá jugar Battlefield 2042 entre PS4 y PS5, o Xbox One y Xbox Series X|S?

En el caso de juego entre generaciones de consolas, esto no será posible. Como mencionamos, ambas versiones tienen un distinto límite de jugadores máximos por partida, por lo que no serán compatibles a la hora de jugar.

Battlefield 2042 se lanzará el 22 de octubre de 2021 para PC, PS4, PS5, Xbox One, y Xbox Series X|S. Contará con 10 especialistas en su modo multijugador, además de un modo especial con mapas de entregas anteriores.