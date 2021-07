Battlefield 2042 tendrá un modo con mapas de entregas anteriores

Battlefield 2042 fue uno de los grandes protagonistas del E3 2021, y es uno de los juegos más esperados de lo que resta del año. Lo nuevo de Electronic Arts y DICE volvió a aparecer en "The Future of FPS", un panel organizado para preparar el terreno antes del EA Play Live. Allí, se revelaron un par de detalles nuevos de la entrega.

En primer lugar, la recientemente anunciada desarrolladora Ripple Effect Studios (antes conocida como DICE LA) confirmó estar trabajando en un modo nuevo para Battlefield 2042. Ya se había dicho que preparaban algo especial, y ahora sabemos que se trata de un modo en el que aparecerán algunos de los mapas "favoritos de los fans" de la franquicia.

Christian Grass, el jefe del estudio, comentó que si bien todavía no puede dar muchos detalles, será un componente que añadirá escenarios de entregas anteriores. Parece que esto no es lo único característico del modo, ya que agregó que "para la experiencia final, tendrán que esperar un poco más hasta que revelemos qué es".

Durante "The Future of FPS" también dieron a conocer el modo Hazard Zone. Este fue presentado por Oskar Gabrielson, del equipo principal de DICE. Lo describió como un "modo de juego con tensión alta basado en escuadrones", y lo comparó con un Battle Royale. Pero no será uno convencional, sino que será un "modo muy contemporáneo", que busca innovar dentro del género.

Tanto Hazard Zone como el misterioso modo de Ripple Effect Studios se mostrarán en su totalidad más adelante, cuando nos acerquemos al lanzamiento de Battlefield 2042 el 22 de octubre de 2021. Aquí te contamos todo lo que tienes que saber sobre la entrega, y aquí te dejamos la fecha, horarios y más detalles sobre el resto de los paneles que prepara EA para julio.

