¡Cae el campeón del mundo! Cloud9 vence a DWG en el MSI 2021 de League of Legends

El día de la definición del Grupo C del Mid-Season Invitational 2021 de League of Legends finalmente llegó, y no tardó ni un juego en darnos la primera sorpresa. Y es que Cloud9, el representante de Norteamérica, se llevó la victoria ante el actual campeón del mundo, DWG KIA.

La partida fue increíble, y Cloud9 salió a jugarle de igual a igual a DWG, algo que no hizo en el primer encuentro entre ambos, y el pick de Fudge en el carril superior con Lee Sin fue clave para darle ventaja al equipo, dominando al Jayce de Khan.

De ahí en más tuvimos un sin fin de peleas en equipo que fueron para uno u otro dependiendo de cómo la ejecutaban, ya que fueron sumamente parejos en todo momento. Ambos equipos sacaron un Baron, y tres dragones en los más de 40 minutos de partida, pero finalmente el escalado de C9 fue lo que definió el juego.

Perkz y Zven se convirtieron en los carrys que estaban destinados a ser, mientras que Vulcan y Fudge armaban el caos en las filas rivales con sus aturdimientos y control de masas, lo cual terminó siendo demasiado para el equipo coreano.

Con esto, C9 logra un triunfo que no estaba en los planes de nadie y con un triufo ante DFM o Infinity asegurará su paso a la siguiente ronda del MSI 2021, mientras que DWG KIA todavía debe ganar una partida ante los mismos rivales para confirmar su llegada a la Rumble Stage.

