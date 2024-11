Gianluca Lapadula declaró al borde del llanto y con lisuras tras el Perú vs. Chile

Gianluca Lapadula se paró frente a las cámaras tras el empate en el Perú vs. Chile y no pudo aguantar las emociones del momento.

Gianluca Lapadula fue el encargado de declarar por parte de Perú tras el duelo ante Chile. Todavía con las emociones a mil tras haber sufrido la anulación de un penal por off side, el delantero se paró frente a los micrófonos y habló con los ojos brillosos a punto de llorar.

Expresando toda su ira, incomodidad, molestia, enojo y frustración, el delantero Gianluca Lapadula habló de todo. Usando incluso lisuras, el atacante no se frenó y comentó que Perú jugó bien, pero que no tuvo la fortuna de anotar y ahí se determinó el desarrollo del juego.

Así pues, Gianluca Lapadula declaró para Movistar Deportes tras el pitazo final del Perú vs. Chile: “El final del partido ha sido un poco pesado. Ese penal que no fue por off side, nos hace sufrir. Yo lo habría pateado, sin duda. Put…, estaba en off side”.

¿Qué dijo Gianluca Lapadula tras el empate entre Perú vs. Chile?

Siguiendo con su comentario, Gianluca Lapadula también habló sobre las sensaciones que sentía en ese mismo momento tras la anulación del penal: “Este hecho nos hace sufrir. No puedo decir más. Era off side, tenía medio cuerpo en off side”.

Acabando su comentario con una reflexión sobre lo que pasará con Perú en el resto de las Eliminatorias . Sabiendo que ahora jugarán ante Argentina en condición de visita, el atacante Gianluca Lapadula fue claro: “Hicimos el partido correcto, lamentablemente no llegó la victoria. Hay que seguir adelante y pensar en Argentina.”.

¿Cuándo es el próximo partido de Perú?

Perú se mide ante Argentina este martes 19 de noviembre por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas. Enfrentándose en La Bombonera, el partido se podrá ver en vivo y en directo en la señal de Movistar Deportes.

¿A qué hora jugarán Perú vs. Argentina?

Perú vs. Argentina juegan por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas en La Bombonera y el partido se desarrollará desde las 19:00 horas de Perú. Siendo un duelo clave para ambos, el cuadro de Jorge Fossati va convencido de vencer al de Lionel Scaloni.

