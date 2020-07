Call of Duty: Modern Warfare 2 y el nuevo Fall Guys son juegos gratuitos de PS Plus de agosto

Como cada mes, los usuarios del servicio de suscripción PlayStation Plus tendrán nuevos juegos para descargar y jugar de manera gratuita en PlayStation 4. Y Sony acaba de anunciar cuáles serán los juegos que tendremos disponibles para el próximo mes. Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered y Fall Guys: Ultimate Knockout serán las selecciones.

CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 2 CAMPAIGN REMASTERED

A partir del 28 de julio, los usuarios de PS Plus podrán descargar este juego que se lanzó este mismo año, aunque es una remasterización de nueva generación del clásico lanzado en 2009. Mejoras en resolución, texturas y animaciones para el Modo Campaña son las novedades en comparación con el primer juego.

En cuanto a su historia, te encontrarás con un mundo al borde del colapso debido a una mortal amenaza. Podrás vivir misiones clásicas, como Cliffhanger, The Gulag y Whiskey Hotel y reunirte con algunos de los históricos agentes de la saga, como lo son Soap, Price, Ghost y el resto del equipo Task Force 141 en una lucha global para restaurar el orden mundial.

FALL GUYS: ULTIMATE KNOCKOUT

Por su parte, el juego de Mediatonic que se lanzará este 4 de agosto llegará como estreno a PS Plus. Se trata de un juego lleno de minijuegos en partidas online para 60 jugadores. Tu objetivo será ser el último ¿malvavisco? en pie. Irás pasando diferentes pruebas, en las cuales se irán eliminando jugadores y al final de la quinta se definirá al ganador.

Se trata de un juego que aparenta ser extremadamente divertido y que será tendencia entre streamers y creadores de contenido desde su lanzamiento, por lo que es una gran oportunidad para jugarlo y conseguirlo sin costo gracias a la suscripción de PlayStation.

Ambos juegos estarán disponibles para usarios de PS Plus hasta el 31 de agosto.

