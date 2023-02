Los miembros de PlayStation Plus Deluxe ya pueden disfrutar de las primeras horas de God of War Ragnarok gratis.

Cómo probar gratis God of War Ragnarok mediante PS Plus

God of War

God of War

No se puede negar que God of War Ragnarok es uno de los juegos más exitosos y aclamados de la historia de PlayStation. Tanto para fans de la saga como para el público en general, se trata de una fantástica e imperdible aventura. Y a partir de ahora, puedes probarlo gratis con PS Plus.

Aquellos que tengan una membresía activa a PlayStation Plus Deluxe pueden acceder a God of War Ragnarok sin comprarlo, desde hoy mismo. A continuación te contamos todo lo que debes saber al respecto.

Prueba gratuita de God of War Ragnarok en PS Plus - Cómo acceder

A través del blog de PlayStation, Sony confirmó que PS Plus Deluxe, la membresía que trae como una de sus ventajas algunas pruebas gratis, ahora suma a God of War Ragnarok. Por lo tanto lo podemos jugar durante tres horas, sin ningún tipo de limitación además del tiempo.

El juego completo está disponible detrás de esta prueba, y lo genial es que tu progreso y trofeos se transferirán a la versión completa si al final eliges comprarlo. Se trata de una gran forma para ver si te interesa jugarlo todo.

Para acceder a la prueba, solo tienes que ingresar al siguiente enlace, y seleccionar "Prueba de juego" para descargarlo y ponerte a jugar. Lo único que hará falta es tu suscripción a PS Plus Deluxe.