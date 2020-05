Confirmado: el caballo de Jin en Ghost Of Tsushima será invencible

Una de las grandes dudas que tenían los jugadores sobre el nuevo Ghost of Tsushima era sobre si la caza iba a estar habilitada dentro del Gamplay. Sin embargo, Sucker Punch se pronunció al respecto y descartó cualquier tipo posibilidad de que cualquier personaje pueda ejercer cualquier tipo de violencia sobre los animales.

Jason Connell, director de este proyecto, confirmó en una entrevista este detalle de interacción con los animales y terminó entregando un detalle más sobre este tema: el caballo de Jin serpa inmortal, por lo que no recibirá ningún tipo de daño en las batallas. Eso sí, aseguró que en el momento de la lucha lo más probable es que caballo se asuste e incluso, salga corriendo del lugar. En el 'gameplay' pasará un buen tiempo para volver a tener su atención.

Mucha de esta decisión tiene que ver con la participación del actor que hace el papel de Jin en Ghost of Tsushima. Connell afirmó en la entrevista que tuvo con US Gamer que este hombre "tiene una aguda y dulce sensibilidad por el caballo. Se preocupa por los animales y por la gente, y eso se ve reflejado en su interpretación". Ghost of Tsushima se lanzará en todo el mundo en exclusiva para la familia de consolas PS4 este 17 de julio.

Lee También