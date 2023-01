Algo de lo que se ha hablado mucho con respecto a la Kings League es el tema del sueldo de cada jugador, que si bien se debatió antes de que empiece la liga, nunca se llegó a confirmar oficialmente cuánto cobra cada futbolista. Ahora lo sabemos, ya que en una entrevista Marc Pluvins, jugador del 1K de Iker Casillas, contó todo al respecto.

"Vi a algunos que decían que los jugadores de la Kings League cobran 1.200 euros al mes. No. Sí es verdad que antes del draft, Ibai dijo que los jugadores tendrían un sueldo para vivir de la Kings League. Lo que pasa es que a lo mejor tiene un mayor poder adquisitivo Ibai que por ejemplo Adri Contreras, u otros".

Esto hubiera traído diferencias marcadas en el sueldo, por lo que Piqué decidió que todos cobraran lo mismo. "Cada partido son 75 euros, y si llegamos a cuartos de final, son 100 euros por partido. Tanto en el primer split como en el segundo split", reveló el jugador.

De todas formas, Pluvins afirmó que jugaría la liga incluso si no recibiera dinero. "Yo dentro de diez años no voy a pensar 'en enero de 2023 cobré 75 euros por jugar un partido'. Me voy a acordar de que le hice un caño al Kun Agüero, o un gol a José Juan. La gente que estamos ahí no es por dinero, es por poder compartir experiencias".

Así lo sentenció el jugador de 1K, que nos sacó una de las dudas que venían surgiendo sobre la Kings League y sus jugadores. Aún así, existe la posibilidad de que en el segundo split el sueldo de todos los futbolistas pueda aumentar, si es que mantiene estos excelentes números de audiencia.