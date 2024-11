No vamos con rodeos, Nelson Cabanillas era un jugador que interesaba mucho en tienda blanquiazul. Desde Alianza Lima siempre lo negaron, pero allegados muy importantes al cuadro íntimo, explicaron que gustaba el canterano de Universitario de Deportes. Por una simple razón, su estilo de juego, pensaron que caería bien, pero eso ya queda en tiempo pasado. Porque el jugador tomó una decisión potente, se estará mudando muy pronto a la ciudad de Arequipa, para ser nuevo jugador rojinegro.

¿Qué jugador se va de Universitario de Deportes?

Y una base adicional que inspira una confianza extra, es que la presenta el periodista argentino, César Luis Merlo, en su cuenta de Twitter. Donde apunta cuál es el nuevo destino del defensa que se desempeña en la banda izquierda. Poniéndole la firma directa a todo lo explicado anteriormente: “Nelson Cabanillas es nuevo refuerzo de Melgar. El defensor llega como agente libre después de su paso por Universitario y, una vez superada la revisión médica, firmará hasta diciembre de 2027”.

¿Cuándo será presentado Nelson Cabanillas en FBC Melgar?

El Diario Depor expuso lo que conoce de primera mano: “En la publicación de Merlo, Cabanillas y los ‘Rojinegros’ habrían acordado un contrato hasta finales de 2027, una vez superados los exámenes médicos correspondientes. Es importante mencionar que el cuadro de Arequipa no pagó ninguna cláusula, ya que, tras no renovar con la ‘U’, el zurdo llegó como agente libre. Sin embargo, Depor se contactó con la agencia que representa al jugador, y esta le aclaró lo siguiente. “Hay charlas pero nada cerrado. No hay trato hecho”.

Que no contradice todo lo que mencionó el colega internacional, pero si es un punto y aparte: “Es importante recordar que este medio indicó que el club de Ate envió una oferta al futbolista para extender su vínculo hasta 2026; sin embargo, las negociaciones no llegaron a un acuerdo. Además, la inminente llegada de Paolo Reyna a la ‘U’ habría complicado la posibilidad de que Cabanillas mantuviera un puesto en el esquema de Fabián Bustos. Por otro lado, también se conoce que el jugador de 24 años, en caso de hacerse oficial su llegada a Arequipa, estaría firmando entre el 3 y el 4 de diciembre”.

¿Qué fue lo último que dijo Nelson Cabanillas sobre su futuro?

El defensor crema estuvo en un evento local y mencionó ante los micrófonos generales lo siguiente. Antes que se conozca este suceso: “Es falso que estuve a punto de cerrar con Alianza Lima. Obviamente sabiendo que mi contrato acaba este año, va a haber interés de otros equipos, pero yo ahorita estoy enfocado en la ‘U’, esperando a ver qué pasa en estos días y definir mi futuro. Soy hincha de Universitario y es primera opción quedarme”.