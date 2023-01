¡Cuidado! Un Escape From Tarkov falso aparece en Steam

De un tiempo a esta parte Escape From Tarkov se ha convertido en un título sumamente popular. A pesar de sólo estar disponible en su web oficial y en fase Beta, este MMO de disparos cuenta con una gran cantidad de jugadores y fans. Pero hoy ha surgido un conflicto con el título y la plataforma de juegos para PC de Valve.

El juego apareció listado hoy temprano en Steam, algo que surgió totalmente de la nada y los fanáticos del juego no tardaron mucho en darse cuenta. Al detenernos a ver la página de Escape From Tarkov en Steam podemos apreciar el trailer oficial e imágenes del juego, pero hay algunos detalles a tener en cuenta que demustran que no es el título verídico.

Entre los principales ejemplo destacan diferentes especificaciones a las que menciona el sitio web oficial, o el hecho de que en ningún lugar de la web se comente que el juego está en fase Beta, que es la que actualmente juegan quienes descargaron el shooter desde la web oficial.

A raíz de esto, las comunidades de fans de Escape From Tarkov han comenzado a hacerse eco del hecho y avisar al público de que se trata de un fake, o un juego falso.

¿Está Escape From Tarkov en Steam?

Escape From Tarkov no está en Steam ni Epic Games Store ni ninguna plataforma similar. El único lugar donde se pude comprar y descargar el juego es en la web oficial del mismo, donde aún se encuentra en fase beta.