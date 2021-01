Develan secretos sobre el desarrollo de Cyberpunk 2077

De más está decir que el juego más controversial del 2020 fue Cyberpunk 2077, un título que retrasó en tres ocasiones su fecha de lanzamiento oficial y que luego fue lanzado apresuradamente para coincidir con la llegada de las consolas de nueva generación (PS5 y Xbox Series X|S). Esto terminó con un juego a medio hacer y con muchos problemas de rendimiento en PS4 y Xbox One, y ahora sabemos el por qué.

Y es que muchos se quejaron de que CD Projekt Red nos entregó un juego defectuoso luego de siete años de desarrollo, ya que el título se presentó y anunció en el E3 2013, pero la realidad parece ser bastante diferente, al menos según lo revelado por diferentes fuentes de actuales y ex trabajadores del estudio, tal y como se puede leer en la nota realizada por el analista Jason Schreier en Bloomberg (inglés).

Según explicaron, CD Projekt Red "apretó el botón de reinicio" en el juego en 2016, y la demo del juego que se mostró en la E3 2018 fue "casi completamente falsa". Además, los problemas por la pandemia en este 2020 y los apuros de los ejecutivos hacia los desarrolladores del juego, culminaron en este desastre.

Los desarrolladores sabían que el juego no estaba listo para ser lanzado, pero igualmente vio la luz el 10 de diciembre, y la versión de PC, así como el rendimiento de la versión retrocompatible en PS5 y Xbox Series X|S es bueno, pero los problemas en PS4 y Xbox One le provocaron grandes pérdidas en acciones a la compañía, así como los reembolsos que tuvieron que ofrecer PlayStation y Xbox en sus respectivas tiendas. El juego incluso fue eliminado temporalmente de la PlayStation Store y aún no ha regresado a ella.

Otro de los detalles más resonantes que dieron a conocer estos desarrolladores fue que. cuando el juego fue anunciado para el 16 de abril de 2020 durante la E3 2019, ellos creyeron que se trataba de una broma. Y es que, con el progreso y desarrollo, estimaban que recién estaría listo para 2022, e incluso crearon memes sobre el momento en el que anunciarían el retraso del juego y apuestas internas de cuándo se haría ésto.

Nos queda claro que desarrolladores y ejecutivos no estaban en la misma sintonía con respecto al lanzamiento de este nuevo juego, uno que fue tan esperado por la comunidad y que, por ahora, no está ni cerca de cumplir las expectativas.

