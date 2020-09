Desafíos Fortnite: Baila sobre distintas cabezas de Sentinel en el cementerio

Una nueva semana ha comenzado en Fortnite y los Desafíos Semanales de la Semana 2 ya están disponibles en el juego. Como será costumbre en esta temporada, tenemos desafíos específicos relacionados con MARVEL, y en este caso los Sentinel que aparecieron con el comienzo de la Temporada 4.

El nuevo desafío requiere que los jugadores bailen sobre distintas cabezas de Sentinel en el cementerio de Sentinel que hay en la isla del juego y a continuación te explicamos dónde se encuentra y cómo completar el desafío.

BAILA SOBRE DISTINTAS CABEAS DE SENTINEL EN EL CEMENTERIO DE SENTINEL

No verás el Cementerio de Sentinel al abrir el mapa, ya que es un lugar emblemático y no una ubicación con nombre. Sin embargo, no es difícil de encontrar, el lugar está ubicado al sur de La Autoridad y noroeste de Albercas Adormecidas. Si haces suficiente zoom en el mapa podrás incluso ver a los Sentinel.

Todo lo que necesitas hacer allí es bailar en tres cabezas de Sentinel diferentes, y completarás el desafío. Cuando lo hagas recibirás 25,000 XP para el Pase de Batalla. De paso, podrás conseguir otros 14,000XP al saltar en una de las manos de los Sentinel, como parte de otro desafío..

