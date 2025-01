Universitario buscó su sexto extranjero en el fútbol de Japón y pasó algo increíble

Universitario sigue en la búsqueda de su sexto extranjero para la temporada 2025. Decidido a tomar el recurso que brinda la Liga 1 de Perú, el cuadro crema quiere sí o sí concretar el fichaje de un foráneo más y por ello estuvo viendo el fútbol de Japón.

Si bien es una liga que no se observe mucho, y de hecho deben ser mínimos lo pases que se den desde Japón a Perú, Universitario estuvo sondeando a un jugador, pero se llevó una increíble sorpresa.

¿Qué extranjeros tiene Universitario?

Tal como relata el periodista deportivo Gustavo Peralta, el cuadro de Universitario buscó un jugador que milita en la liga de Japón. Con el objetivo de conseguir su sexto fichaje extranjero, el cuadro crema se llevó una gran sorpresa.

Empleando sus redes sociales, el periodista Gustavo Peralta brindó toda la información: “Sobre el sexto extranjero en Universitario: el ecuatoriano José Carabalí era la opción que buscaban en el club crema”.

Britos, arquero extranjero de la ‘U’. (Foto: Universitario)

Luego , dando más apuntes sobre la situación con la que se encontró Universitario, Gustavo Peralta afirmó: “Sin embargo, el polifuncional jugador no se pudo desligar de su actual equipo en Japón y, luego, las condiciones económicas que solicitaban no estaban acorde. Por eso, desde la ‘U’ ya buscan nuevas opciones en el extranjero y ya no necesariamente en el mercado ecuatoriano”.

De esta manera se confirmó que Universitario sigue teniendo los mismos cinco jugadores extranjeros, pero buscarán uno más. Así pues, los foráneos que están confirmados son Sebastián Britos, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Rodrigo Ureña y Diego Churín.

¿Cuándo empieza la temporada 2025 de la Liga 1 de Perú?

La temporada 2025 de la Liga 1 de Perú empieza el 30 de enero del 2025. Además, se conoció que serán dos torneos cortos: Apertura y Clausura y si hay un solo ganador será campeón nacional, pero si hay dos distintos ganadores, se jugarán Play Offs.

