Desarrolladores indies anuncian su juego estilo Among Us para Gameboy Color

Among Us fue el juego más destacado de la cuarentena que tocó vivir durante el 2020 a causa del COVID-19. Streamers, amigos, familiares y hasta desconocidos se unieron para jugar éste título que encantó a todo el mundo. Al día de hoy, el juego sigue con una buena base de jugadores, pero hoy nos toca hablar de una nueva versión de Among Us.

Se trata de un juego para Gameboy Color, o al menos para sus emuladores, ya que la consola portátil y sus juegos se descontinuaron en 2003. Lo interesante es que no se trata del típico Among Us, donde buscas encontrar a los impostores entre varios tripulantes.

En su lugar, siempre serás el impostor, y te encontrarás con un juego de plataformas, característico de la consola, donde habrá obstáculos que superar, tripulantes que asesinar por la espalda e incluso ventilaciones por las cuales meterte para pasar de nivel.

El juego que como mencionamos será de Plataformas y "Elegí tu propia aventura" está siendo desarrollado por el usuario Lumpy Touch, en conjunto con GB Studio Developers, mientras que la programación y diseño son de Danee, con el soundtrack original creado por Melonadem. Así es, con unas pocas personas, este juego está cobrando vida y pronto será lanzado gratuitamente.

Es una gran opción mientras continuamos esperando -eternamente- por el super mapa que los desarrolladores prometieron para la primera parte de este 2021, pero del cual dejamos de tener novedades luego de su trailer en The Game Awards 2020.

Lee También