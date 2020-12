Revelado el nuevo mapa de Among Us: The Airship ¡Llegará a comienzos de 2021!

Una de las revelaciones más esperadas del evento The Game Awards 2020 era la del nuevo mapa de Among Us, y cerca del final del mismo llegó la presentación de InnerSloth, donde nos presentaron su más reciente creación: The Airship.

El nuevo mapa es masivo, tiene una enorme cantidad de salas, a las que se podrá acceder de diferentes maneras, desde plataformas hasta escaleras. Incluso los jugadores podrán elegir desde que sala desean empezar la partida.

The Airship no será la única novedad en el juego, ya que pudimos ver nuevas animaciones al matar a otro miembro de la tripulación, por lo que los impostores también tendrán interesantes novedades en este apartado. Así mismo, los tripulantes tendrán novedosas misiones que no se ven en el resto de los niveles y mapas del juego.

The Airship llegará a Among Us a comienzos de 2021.

