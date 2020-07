¿Desilusión masiva tras conocer el desenlace final en The Last Of Us II?

Tras haberse cumplido una semana del lanzamiento oficial de 'The Last Of Us Parte II', muchos de los jugadores que decidieron adquirir el título y sumergirse en la apasionante historia ya comenzaron a llegar al desenlace de la historia. Si estas viendo algún 'gamaplay' o lo estas jugando y no has llegado al final, para de leer acá porque a continuación vienen muchos spoilers.

En los últimos días, la crítica ha sido muy favorable con el guión, la jugabilidad y los personajes de la segunda historia de The Last Of Us. Con una Ellie ya mayor, lidiando en su interior con la decisiones que tomó Joel cuando era pequeña, el contexto posapocalíptico termina adornando una historia basada en la venganza y el perdón. Ese detalle como un moño para su final fue el que no terminó de cuajar en la comunidad que se puso en los zapatos de la protagonista y de Abby, la otra cara de todo el cuento.

Luego de que Abby cumple su objetivo de matar a Joel (ya que este mató a su padre, el doctor que iba a extraer la cura contra el virus letal del cuerpo de Ellie cuando niña), la protagonista principal de la historia comienza una ardua aventura por vengar la muerte de su protector. Al encontrarla, Abby decide perdonarle una vida tras una dura batalla que pudo sentenciar todo. Tiempo después, Ellie revive su rencor, abandona todo y decide emprender una nueva búsqueda para cumplir su cometido inicial: cobrar la vida de Abby y obtener justicia por la muerte de Joel.

Esa segunda aventura de Ellie por encontrar a Abby es la que no convenció a la comunidad. Al final, Ellie le perdona la vida y Abby puede escapar tras haber sido secuestrada, por segunda vez, dentro de la historia de The Last Of Us Parte II. Durante la trama, el jugador (al igual que Ellie) se llenó de suficientes motivos para vengar la muerte de Joel. Que Abby saliera con vida de toda esta situación fue el punto de discordia.

Comencé odiando a Abby a más no poder, y voy a terminar queriéndola e incluso teniéndola como una de mis protagonistas favoritas de The Last Of Us Parte 2. pic.twitter.com/MErNWJETJT — Nicki (@_ScottaSFC) June 29, 2020

The last of us 2 me enseñó a que si matan a mi papá, debo de perdonar al asesino no denunciarlo ni nada, dejarlo que viva su vida feliz es lo mejor❤#LastOfUsPartII pic.twitter.com/R2U1JX3290 — Johnny Shelby (@JohnnyBShelby) June 28, 2020

