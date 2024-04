Son algunas de sus marcas registradas. Hablar de jugadores como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo no es hablar de títulos, goles y noches para el recuerdo de este deporte. También supone entender auténticas multinacionales reunidas alrededor de gestos y festejos de gol para la historia. Esta es la historia detrás de la forma celebrar tantos de La Pulga, CR7, Paulo Dybala, Luis Suárez y otros.

Empecemos por la estrella de la capital italiana. Esa ya icónica máscara de Paulo Dybala se ha convertido en el gesto utilizados por miles de niños en el fútbol amateur a la hora de festejar un gol. El propio argentino explicó en más de una ocasión como nació este: “Es la máscara del gladiador. En la vida todos tenemos problemas y dificultades y a veces tenemos que salir adelante luchando”.

Si miramos al caso concreto de Lionel Messi la causa de este festejo es aún más emotiva. Los brazos levantados después de cada tanto de La Pulga solo tienen un objetivo: dedicar a su abuela Celia sus goles en este mundo. Hablamos de una de las figuras más importantes en su carrera y de la personalidad que hace más de 20 años empezó el camino para convencer a entrenadores por Rosario de contar con un pequeño zurdo que se haría eterno. Agradecimiento total.

¿Y Luis Suárez? Vemos al uruguayo desde hace años besas su muñeca y dedos después de cada grito sagrado. No es gratuito, sino más bien una dedicación del pistolero a los suyos después de cada tanto. Los nombres de sus hijos Delfina, Benjamín y Lautaro, así como el de su mujer Sofia Balbi, se encuentran tatuados en varias partes de la mano derecha del goleador charrúa. Siempre la ha definido como el motivo por el cual nunca tiró la toalla en los peores momentos.

“La primera vez que lo hice fue contra el Chelsea y me salió. Pero todavía la gente no sabe bien cómo se dice. Es ‘¡sí’! Es ‘sí’ como diciendo ‘lo ha hecho’. No hay una ‘u’. La celebración me está dando suerte”, desveló el propio CR7 al Chiringuito después de su tanto ante Chelsea en pretemporada del 2013. Desde dicha dedicación a José Mourinho en Estados Unidos y como dicen por ahí, el resto es historia. Varias jóvenes promesas la han copiado a lo largo de la última década.

Brazo cruzados de Mbappé

Hablamos de otro festejo que ya es tendencia en cada partido de jóvenes o colegios. ¿Una cuestión de marcas? ¿Venganza con alguien? ¿Postura de rabia? Ni mucho menos. Kylian Lotin da los créditos de su celebración a su hermano Ethan de los partidos que ambos disputaban en el videojuego FIFA años atrás.

Bellingham, otra marca registrada

Seguramente sea la más famosa como mediática de la campaña 2023/2024. El inglés la ha convertido en tendencia por un Santiago Bernabéu donde las preguntas alrededor de su festejo empezaron a ser recurrentes. Jude habla de la espontaneidad como la causa de todo: “Es un orgullo que los niños me imiten La verdad que no sé exactamente de donde viene. La empecé a hacer en Birmingham y desde ahí la he continuado pero no tiene un porqué”.