EA Sports lanza el nuevo TOTSSF de la Das Saudi Pro League para el Ultimate Team

FIFA 20 comenzó a lanzar los Team Of The Season So Far (TOTSSF) en el Ultimate Team desde la semana pasada y en esta ocasión fue presentado el equipo de la liga árabe, conocida como la Das Saudi Pro League.

En esta liga se pueden encontrar algunas caras conocidas como el italiano Giovinco y el delantero francés Gomis. A continuación puedes ver el equipo completo del TOTSSF de la Das Saudi Pro League que encontrarás en el FIFA 20:

XI INICIAL

PO: Abdullah Al Mayoof > 84 (Al Hilal/Arabia Saudita)

DFC: Igor Rossi > 85 (Al Faisaly/Brasil)

DFC: Maicon > 87 (Al Nassr/Brasil)

DFD: Sultan Abdullah Al Ghannam > 83 (Al Nassr/Arabia Saudita)

MCD: Petros > 88 (Al Nassr/Brasil)

MCD: Anselmo > 90 (Al Wehda/Brasil)

MI: Carlos Eduardo > 87 (Al Hilal/Brasil)

MD: Nordin Amrabat > 88 (Al Nassr/Marruecos)

SD: Sebastian Giovinco > 92 (Al Hilal/Italia)

DC: Bafétimbi Gomis > 89 (Al Hilal/Francia)

DC: Abderrazak Hamdallah > 92 (Al Nassr/Marruecos)

El TOTSSF de la Das Saudi Pro League ya se encuentra disponible en el Modo Ultimate Team del FIFA 20. Además, en Objetivos te encontrarás con el jugador brasilero Romarinho, mientras que en el Desafío de Creación de Plantilla estará el argentino, Guanca.

