El Kun Agüero explica por qué se aleja de Twitch

Sergio "Kun" Agüero es una de las personalidades argentinas más destacadas en haber pasado por Twitch, y una de las que más repercusiones tuvo. Pero el delantero del Manchester City dijo en su último stream que este realmente sería el último: al menos, por "varias semanas".

"No creo que tenga tiempo", explicó el futbolista. "Prefiero estar en Argentina enfocado. Ustedes quieren verme, pero hay gente que si las cosas van mal empieza a decir que estuve boludeando". Argumentó que aunque ahora lo felicitan, "después me matan".

Continuó su monólogo criticando a sus detractores, alegando que streamear no tiene nada que ver con sus habilidades en la cancha. "Por más que no escuche lo que digan, te llega por algún amigo o la familia e inconscientemente te llega. Y yo no les quiero dar argumentos”, concluyó.

El Kun jugará con el Manchester City la final de la Champions League este sábado en Portugal contra Chelsea. Más tarde, se sumará a la Selección Argentina para jugar las Eliminatorias y la Copa América.

