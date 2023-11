El día después del retiro todavía no pasa por la cabeza de Lionel Messi, pero figuras del deporte ya empiezan a contemplar los mejores planes para el jugador argentino. Y no se trata de cualquier personaje. David Beckham reveló en lo que ve a Leo después de retirarse, pero unos días después apareció la respuesta de nadie más y nadie menos que de Sergio ‘Kun’ Agüero.

A los 36 años, Messi demostró que sigue a un nivel competitivo que le alcanza para ganar un título con 10 goles y una asistencia en 7 partidos. El ’10’ argentino continúa disfrutando de la segunda cosa que más ama por detrás de su familia, el fútbol, y ahora como jugador de Inter Miami puede llegar a tener planes de seguir vinculado a la MLS una vez que decide retirarse. Así lo ve Beckham.

Tony Cherchi, periodista de Apple TV, le preguntó el 23 de agosto de 2023 a Leo Messi sobre los planes que tiene cuando se retire del fútbol y la respuesta aún no es contundente: “Todavía no lo pienso, soy sincero. A mí me gusta jugar, disfruto de estar con una pelota, de estar adentro de la cancha, de competir y de los entrenamientos. No sé cuánto más voy a jugar, pero intentaré aprovechar hasta que pueda, hasta que esté bien y después veré”.

Uno de los detalles del contrato que tiene ganando a Lionel Messi entre $50 y $60 millones de dólares al año en Inter Miami es que tendría la posibilidad de convertirse en dueño de un equipo en la MLS cuando se retire. La alternativa estaría sobre la mesa y podría cumplir las premisas que instalaron David Beckham y Sergio ‘Kun’ Agüero. ¿La solución perfecta?

Beckham le concedió una entrevista al diario The Times, del Reino Unido, y reveló los planes que tiene para Leo Messi cuando decida dejar el fútbol. “Veo la participación de Leo en la liga mucho más tiempo que su tiempo de juego. Estamos muy interesados ​​en mantenerlo para ayudar a atraer jugadores y participar en el desarrollo del fútbol del club y del fútbol en los Estados Unidos. Creo que será muy divertido para él, como lo ha sido para mí”, dijo uno de los dueños de Inter Miami. El ‘Kun’ Agüero no lo ve tan así.

Agüero le responde a Beckham por tener planes para el retiro de Messi

Como uno de los mejores amigos que ha tenido Lionel Messi, Sergio Agüero lo conoce bastante bien y piensa diferente a lo planteado por David Beckham sobre el retiro del jugador argentino. “Leo siempre dijo que ama al Barcelona”, le empezó diciendo el ‘Kun’ al diario AS, y aunque confesó que “no han discutido” la posibilidad de regresar a España cuando llegue el retiro, sí afirmó que “a veces pienso que es cuestión de tiempo” para que se dé el retorno de Messi a Barcelona. En ese caso, Beckham ni Inter Miami podrían retenerlo.

Lo que más le gustaría hacer a Lionel Messi cuando se retire del fútbol

Su vínculo con el fútbol será eterno. Leo Messi le concedió una entrevista el 21 de septiembre de 2023 al humorista argentino Migue Granados, y cuando llegó la hora de hablar sobre lo que más le gustaría hacer cuando se retire del fútbol, se reveló una primera gran pista: “Obviamente me gusta todo lo relacionado con el fútbol. Me gusta estar con chicos, enseñar… Me gusta ser director deportivo también. Pero bueno, no sé para donde voy a ir”.