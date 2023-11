Amigos como Sergio Agüero dámelos siempre. Una de las imágenes del año en el mundo del fútbol fue el cara a cara entre Lionel Messi y Rodrygo Goes en el clásico sudamericano entre Argentina y Brasil. Edu Aguirre, periodista y uno de los mejores amigos de Cristiano Ronaldo, atacó a Leo y unos días después apareció la respuesta del ‘Kun’. ¡Le sacó en cara a CR7 y le hizo una firme advertencia!

Al tema de la polémica. Todo empezó con la decisión de Messi sobre retirarse al vestuario junto a sus compañeros porque la Policía de Brasil no paraba de pegarle a los hinchas argentinos antes de que empezara el partido por la fecha 6 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Mientras que algunos señalaron este gesto como una auténtica muestra de liderazgo, Rodrygo habría tildado al ’10’ argentino y a sus compañeros de ser unos cobardes.

Ese sería uno de los argumentos de Sergio ‘Kun’ Agüero para defender a Lionel Messi y responderle a Edu Aguirre. Según un video publicado por el canal Fox Sports, Rodrygo Goes le habría dicho a Leo Messi que “están actuando como cobardes, ¿no quieres jugar el partido?”. La respuesta del capitán de la Selección Argentina hizo estallar a uno de los mejores amigos de Cristiano Ronaldo en el famoso programa español ‘El Chiringuito’.

Luego de que se instalara la narrativa que Leo Messi le respondió a Rodrygo que “somos campeones del mundo, ¿por qué somos cobardes? Mantén tu boca cerrada, cuida tu boca, niño”, Aguirre no soportó ver cómo Leo y Rodrigo De Paul se le plantaron al jugador del Real Madrid con un apretón en el cuello por parte del ’10’ de Inter Miami.

“Me parece lamentable la actitud de Messi y el otro que está ahí que es el que siempre… Ah, De Paul, que se le conoce porque siempre va detrás de Messi como su guardaespaldas o su seguridad. Cuando Messi increpa a Rodrygo, él otro va a increparlo más. Me parece un intento de humillación de Messi y el amigo suyo que tiene ahí, De Paul. Es un intento de humillación de esos dos. Son muy valientes, ósea son muy valientes”, dijo Edu Aguirre en el programa ‘El Chiringuito‘ del 22 de noviembre y el ‘Kun’ Agüero iba a explotar en 3, 2, 1…

Le sacó en cara a CR7: Agüero le responde a Edu Aguirre por hablar de Messi

A Sergio ‘Kun’ Agüero le enviaron el video con las palabras de Edu Aguirre contra Leo Messi y no dudó en responderle durante una transmisión en Twitch: “Lo que me llama la atención es que llama a De Paul chupamedias porque está todo el día al lado de Messi. Si hay que hablar de un chupamedias es él que le chupa las medias a Cristiano Ronaldo que si se tira un pedo está ahí atrás haber si le sopla para que el pedo se vaya para otra lado. Messi es Messi y lo único que te puedo decir es que es campeón del mundo“. Y lo más picante estaba por venir con una firme advertencia.

La advertencia del ‘Kun’ Agüero a Edu Aguirre por meterse en el cruce de Messi y Rodrygo

Luego de dejarle en claro quién es Lionel Messi, el ‘Kun’ Agüero encendió aún más la polémica haciéndole una firme advertencia a Edu Aguirre. “¿Qué sabe de lo que le dijo Rodrigo? Habrá que ver si Rodrigo también lo boludeó (provocó). A ver cuando Vinicius también se burla de la gente. Hay dos cosas que están mal: una es burlarse y la otra que la gente también le diga cosas porque eso no está bueno (…) A ver también cuando alguien hace burlas si también dices algo, ¿no? Ahora puedo decir lo que quiera, así que si quieres decirme algo a mí, me da igual. No tengo ningún problema en decírtelo cara a cara“.