Rodri Hernández, por detrás de Pep Guardiola, es una de las voces más respetados del plantel del Manchester City. El español, que aterrizó en el Etihad en 2019, ya acumula 5 temporadas en el conjunto británico, proceso en el que fue vital para cosechar cuatro ediciones de la Premier League y la primera Champions League en la historia de la institución (además de dos EFL Cup, una FA Cup, una Community Shield, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes).

Pero para llegar a ser considerado de semejante manera, debió transitar un proceso de adaptación que al principio no fue nada fácil. De hecho, el mismo reveló que tuvo actitudes que, en las primeras semanas, no cayeron del todo bien en el seno del equipo y que Sergio Aguero y Nicolás Otamendi, dos de los líderes por aquel entonces, debieron intervenir para hacerlo entrar en razón.

”Agüero y Otamendi solían burlarse de mí todo el tiempo, no solo por mi ropa, sino porque solía subir al autobús después de cada partido y hacer FaceTime con mi esposa. Como soy futbolista y ella es médica, tuvimos que acostumbrarnos a estar a larga distancia durante muchos años”, inició el relato de Rodri Hernández en The Players Tribune. Asimismo, brindó mayor contexto a cómo fue aquella advertencia de los futbolistas argentinos.

”¿Qué haces cuando estás a larga distancia? Haces FaceTime. La llamaba después de cada partido, ganara o perdiera. Cuando ganábamos, no había problema, porque los chicos estaban alborotados y celebrando y no se daban cuenta. Pero cuando perdíamos, seguía siendo yo mismo. No tenía filtro. Cuando hablo con mi esposa, es como si mi cerebro volviera a estar en la universidad. Vuelvo a ser Rodrigo”, contó el campeón con España de la Euro de Alemania.

Nicolás Otamendi y Rodri Hernández en la época que compartieron plantel en el Manchester City.

Y al respecto, remató: ”Así que había un silencio sepulcral en el autobús, todos con la cabeza gacha, todos deprimidos, y yo hablaba en voz alta, diciendo: “Sí, estuvimos un poco mal hoy, para ser honesto. Sí, sí, empatamos. Sí, estoy cabreado…”. De todos modos, ¿cómo estuvo tu día? La primera vez, Agüero y Otamendi me llevaron aparte y me dijeron: “¡Hombre, no puedes hablar así en el autobús! ¡Pep te oye! ¡ Todo el mundo te oye!”.

La sensación de Rodri Hernández al compartir plantel con Sergio Aguero

Rodri Hernández contó qué sintió cuando arribó a la Premier League para vestir la camiseta del Manchester City y le tocó compartir vestuario con Sergio Aguero, uno de los jugadores que más siguió durante el proceso que se formó en la cantera del Atlético de Madrid.

”Llegué aquí en 2019, entré en un vestuario con Fernandinho, Agüero, David Silva, Kevin De Bruyne. Leyendas. Cuando tenía 12 años, solía ir a ver a Agüero en el campo de entrenamiento cuando estaba en el Atlético. Era uno de mis héroes. ¿Ahora estoy sentado junto a él en el vestuario? Fue increíble”, expresó el ahora multicampeón con el Manchester City.