El aspecto de Pikachu Enmascarada es descubierto en Pokémon GO

Pokémon GO ha tomado a Pikachu como mascota (y cómo no hacerlo), gracias a su popularidad y ser el Pokémon más reconocido. Esto ha llevado a que cada tanto durante ciertos eventos, el Pokémon reciba cambios en su aspecto, generalmente con diferentes gorros festivos y sólo se puede capturar así por tiempo limitado.

Al parecer, los dataminers han descubierto el nuevo aspecto que tendrá Pikachu en el juego. Se trata de Pikachu Libre, o Pikachu Enmascarada, la cual hace referencia a una de las formas de Pikachu Coqueta en Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alfa.

Junto a este aspecto, que seguramente sea lanzado pronto en el juego, llegarán nuevos objetos cosméticos para los jugadores. Sombrero, camisa, pantalones y zapatos basados en el atuendo se podrán conseguir en la Tienda, y se ven de la siguiente manera:

No hay aún un evento exacto en el que se pueda conseguir, pero es probable que tenga algo que ver con los cambios en las GO Battles, algo que Pokémon GO comenzó a anticipar hace algunas horas.

