Alianza Lima apunta a no cometer los mismos errores de las últimas temporadas. Atrás quedan los tiempos donde lograron un bicampeonato sin discusión alguna, y al día de hoy, están lejos de ese objetivo final. Por eso, ahora mismo, están limpiando poco a poco a los peores jugadores de la presente temporada, la cual terminó hace nada. La idea es que estos jugadores no sigan más, y contratar no solamente nombres, si no, también profesionales que dejen la vida por los colores, en lo absoluto.

¿Adrián Arregui se quedará en Alianza Lima?

Gerson Cuba apuntó en su cuenta de Twitter, como voz autorizada como periodista deportivo, que el jugador está lejos de poder quedarse en el conjunto íntimo. La razón es clara, su rendimiento parece haber sido muy bajo a comparación de lo que esperaban los principales directivos: “Hasta hoy, son pocas las posibilidades que Adrián Arregui continúe en Alianza Lima. El volante ya cuenta con ofertas del exterior y se espera que el nuevo CT termine por dar una decisión final.

¿Quiénes toman las decisiones deportivas en Alianza Lima?

Es más, que se quede o no Adrián Arregui, dependerá al ciento por ciento de lo que ahora mismo trabajen José Bellina y Franco Navarro en sus diferentes gerencias. Para eso fueron contratados, y contarían con total autonomía, precisa el reportero de Radio Ovación en su red social personal: “Por otro lado, para la temporada 2025 los refuerzos del exterior que vengan serán netamente escogidos por el banquillo blanquiazul y el área deportiva. Quieren acelerar procesos y equivocarse poco.

¿Qué dijo Adrián Arregui sobre su continuidad?

En una charla con L1 MAX, el volante argentino mientras se jugaba el Torneo Clausura 2024, precisó lo siguiente: “Uno siempre piensa lo mejor, en que salga todo de la mejor manera y lograr todo. Tengo a mi hijo en la Argentina y lo extraño mucho, esa es la realidad, no lo puedo ocultar. Pueden pasar un montón de cosas. Estoy muy agradecido, me encantaría quedarme si está la posibilidad, pero soy más de objetivos cortos y de tratar ver qué pasa. De tratar de escribir la historia con mis compañeros que fue lo que me propuse cuando vine al Perú”.

Adrián Arregui jugando en Alianza Lima. (Foto: Getty).

Destacando que el cuadro blanquiazul estaba muy bien por aquel entonces: “Acá la premisa siempre fue que Alianza logre el campeonato y para eso hay que trabajar con mucha humildad y para tener humildad hay que formar un grupo humilde. Humildad no solo es el que no tiene para comer, nosotros priorizamos eso entre todos. Tenemos un grupo de chicos grandes que llevan el equipo de una sana manera y Paolo (Guerrero) vino, hemos hablado y él comprende el código que hay en este grupo. Cada uno de los de acá nos conocemos”.