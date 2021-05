El multi premiado Hades llegaría a PS4 en las próximas semanas

Si bien The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima y Final Fantasy XIV Remake fueron los juegos que más destacaron en el 2020 y se llevaron muchos de los premios en las diferentes selecciones, hubo un título sorpresa que se robó varios galardones: Hades.

Y parece que el juego llegará a una importante cantidad de gamers en las próximas semanas, ya que fue descubierto dentro de los últimos clasificados por la Korean Ratings Board, lo cual anticiparía su lanzamiento para PlayStation 4.

Si se preguntan si ésta es una fuente confiable, cabe destacar que títulos como Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered o Need For Speed Hot Pursuit Remastered fueron clasificados aquí varias semanas antes de su lanzaiento. Incluso el recientemente lanzado Mass Effect: Legendary Edition apareció aquí antes que en cualquier otro lado.

Eso sí, imaginamos que el juego también llegará a Xbox One, y no sabemos si estará disponible una versión nativa para PS5 y Xbox Series, pero por lógica se podría jugar con la retrocompatibilidad que cuentan estas consolas de nueva generación.

Quedará esperar un comentario oficial por parte de los desarrolladores o las propias cuentas de las consolas, pero por lo pronto parece que uno de los mejores juegos del 2020 finalmente estará disponible para todos los gamers.

SOBRE HADES

Hades es un juego de rol de acción roguelike donde te encuentras en un mundo de dioses y en el que deberás superar diferentes mazmorras a medida que progresas. El juego combina lo mejor de los juegos de Supergiant, con la acción frenética de Bastion, la atmósfera y profundidad de Transistor y la historia enfocada en el personaje de Pyre.

