Luego de tanto esperar, Valve ha lanzado la primera gran rebaja de Steam para el 2023. Se trata de la Steam Spring Sale, u ofertas de primavera, y trae gran parte del catálogo de juegos de PC con precios reducidos. Es una muy buena oportunidad para conseguir títulos nuevos de todo tipo de géneros.

Lo cierto es que puede ser abrumador buscar por la tienda y ver qué nos interesa, ya que prácticamente todo está descontado. Es por eso que te traemos una lista de algunos de los juegos que más vale la pena conseguir en estas ofertas.

Los mejores descuentos en la Steam Spring Sale 2023

• Battlefield 2042: 70%

• LEGO Star Wars: The Skywalker Saga: 60%

• Tom Clancy’s The Division 2: 70%

• God of War: 40%

• Assassin's Creed Valhalla: 67%

• Sonic Frontiers: 33%

• Marvel’s Spider-Man: Miles Morales: 33%

• Dying Light 2 Stay Human: 50%

• Gotham Knights: 60%

• Persona 5 Royal: 35%