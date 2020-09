Enlaces de descarga para obtener la Alpha de CoD: Black Ops Cold War

Poco menos de dos meses antes del lanzamiento de la secuela directa del Call of Duty: Black Ops original, y pocas semanas antes de la Beta del juego, TODOS los propietarios de PlayStation 4 podrán participar en Call of Duty: Black Ops Cold War Alpha.



Este fin de semana exclusivo comienza el 18 de septiembre a las 10 a.m. PDT y está programado para concluir el 20 de septiembre a las 10 a.m. PDT. La versión Alpha es GRATIS para todos los jugadores de PS4. No se requiere suscripción a PlayStation®Plus para la mayoría de los propietarios.

Precarga, tamaño de descarga y enlaces de descarga regionales

Call of Duty: Black Ops Cold War Alpha está configurado para tener un tamaño de descarga de aproximadamente 25 GB.

Está previsto que la precarga comience el 17 de septiembre a las 8 a.m. PDT antes del lanzamiento programado del Alpha el 18 de septiembre a las 10 a.m. PDT. Descarga el Alpha gratuito en los enlaces a continuación para tu región respectiva:

Descarga Gratis del Alpha: Americas.

Descarga Gratis del Alpha: Europa, Medio Oriente, Australia o Nueva Zelanda. Ten en cuenta que debido a la clasificación del juego, se requiere PS Plus para descargar en Alemania.

Descarga Gratis del Alpha: Japón.

Descarga Gratis del Alpha: Asia.

Acceder al Alpha + Una recompensa exclusiva por participar

Aquellos que posean Call of Duty: Modern Warfare® o tengan Warzone™ instalado pueden acceder a Black Ops Cold War Alpha a través del menú principal.

Dentro de los menús de Modern Warfare o Warzone, seleccionar la hoja del menú Alpha te lleva directamente al Alpha para empezar a jugar si ya lo has descargado, o te dirige a la página de descarga en la PS Store.

Todos los participantes recibirán una Tarjeta de Visita, disponible en Modern Warfare, Warzone y Black Ops Cold War tras su lanzamiento, solo por participar en el Alpha.





