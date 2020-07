Estas serán las dos nuevas armas que llegarán en la Temporada 5 de Call of Duty: Warzone

Activision finalmente nos dio una presentación oficial de la nueva temporada que tendremos en Call of Duty: Modern Warfare y Warzone, la cual llegará el próximo miércoles 5 de agosto, y contará con la aparición de la Shadow Company.

En el nuevo trailer con el cual presentaron la temporada, se pudieron ver dos armas nuevas que nos encontraremos en el juego. Un fusil de asalto que conocemos como AN-94 y es uno de los fusiles más reconocidos en juegos de disparos.

La otra es un subfusil, el APC9, que se puede ver al detalle en la imagen promocional de la Season 5, y si bien también es conocido, se trata de una interesante sorpresa porque no era de las primeras opciones a la hora de pensar en armas faltantes en el juego.

Si bien todavía no fueron oficializadas, su presencia en el trailer de la Temporada 5 de Call of Duty: Modern Warfare y Warzone no deja dudas de que las veremos muy pronto en el juego.

Lee También