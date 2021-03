Cómo conseguir el nuevo uniforme de la Serie A en el Ultimate Team del FIFA 21

No hay ninguna duda de que el mundo fútbol se ha tomado la lucha contra el racismo con suma seriedad, especialmente en estos últimos años. Y, en éste caso, la campaña de concientización vuelve a trasladarse al FIFA 21, con el nuevo kit de la Serie A "Keep Racism Out".

Este uniforme ya se encuentra disponible en el Ultimate Team del FIFA 21 y los jugadores podrán conseguirlo completando tres simples SBCs, los cuales piden los requisitos que detallamos a continuación, pero que no deberían costarte por sobre las seis o siete mil monedas, o ninguna, si tienes los artículos necesarios en tu inventario.

SBC CAPOCANNONIERE

• Jugadores de la Serie A TIM: Mínimo 1

• Nivel mínimo de los jugadores: Bronce

• Nivel de Química: Mínimo 30

• Jugadores en la plantilla: 5

SBC COLPO DI TACCO

• Jugadores de Italia: Mínimo 1

• Jugadores de nivel plata: Mínimo 1

• Nivel mínimo de los jugadores: Bronce

• Nivel de Química: Mínimo 30

• Jugadores en la plantilla: 6

SBC SCUDETTO

• Nacionalidades: Mínimo 3

• Jugadores de nivel plata: Mínimo 1

• Nivel mínimo de los jugadores: Bronce

• Nivel de Química: Mínimo 30

• Jugadores en la plantilla: 6

Este es el primer paso de la campaña de la Serie A TIM contra el racismo, que próximamente lanzará un video con los veinte equipos de la liga hablando sobre el racismo, y cerrará dedicándole la Jornada 28 del campeonato a esta campaña.

Lee También