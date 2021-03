Así sería cómo les dan las cartas ilegales a los jugadores del Ultimate Team del FIFA 21

La comunidad de FIFA explotó luego de la revelación de lo que hoy se conoce como "EA Gate" del FIFA 21. La investigación del creador de contenido de FIFA, Doumbia, llevó al descubrimiento de una red ilegal de venta de cartas del Ultimate Team a cambio de dinero real.

Sin lugar a dudas, es necesario que ésto sea llevado a cabo por una persona con acceso al juego desde dentro de EA Sports, ya que según se ha explicado, hay tres formas de lograr introducir estas cartas por fuera de los sobres al juego y todas ellas requieren de una persona con acceso interno.

Las formas serían las siguientes:

FORMA 1

• Concesión de Experiencia de Cliente: un empleado de Electronic Arts puede otorgar artículos de FUT a los jugadores que hayan demostrado que los han eliminado accidentalmente o los han perdido debido a una falla o error de EA Sports.

FORMA 2

• Pruebas: Contenido asignado solo con fines de prueba y control de calidad. Por lo general, esta práctica se lleva a cabo en servidores de prueba, a los que la comunidad de jugadores no puede acceder.

FORMA 3

• Concesión Discrecional de Contenido: se utiliza cuando EA Sports tiene la intención de hacer obsequios a celebridades y futbolistas profesionales que se han distinguido por sus contribuciones a la franquicia FIFA. Los artículos entregados de esta manera no son intercambiables y solo pueden ser utilizados por la cuenta receptora, y representan solo el 0,0006% del total, por lo que no tienen un impacto particular en el ecosistema. Este sistema no involucra a los creadores de contenido.

Mientras EA Sports continúa su investigación, la cual ya ha arrojado algunas cuentas sospechosas y habrían confirmado la actividad cuestionable sobre ilegalidades, nosotros continuamos informándonos sobre estas prácticas y la manera en la que pudo haberse llevado a cabo esta actividad ilegal.

