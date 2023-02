El evento de Future Stars en el Ultimate Team de FIFA 23 está por concluir, luego de habernos dejado con cartas más que interesantes. Ahora le toca brillar al fútbol europeo, con la promo Road to the Finals (RTTF) basada en la UEFA Champions League, UEFA Europa League, y UEFA Conference League.

EA Sports ya confirmó que esta será la nueva promo, y comenzará esta misma semana. Y aunque todavía no se hizo oficial, se dio a conocer mediante una filtración un nuevo sistema de mejoras para las cartas de UCL.

Cómo mejoran las cartas RTTF de la UCL en FIFA 23

Según FUT Sheriff, el nuevo sistema de mejora será el siguiente:

• Ganar partido de eliminatoria: Mejora de IF.

• Pasar a cuartos de final: Mejora de IF.

• Pasar a semifinales: Mejora de IF + Tres nuevos rasgos.

• Llegar a la final: Cinco estrellas de pierna mala.

• Ganar el torneo: Cinco estrellas de skills + Mejora de IF.

Se trata de un sistema similar a los Path to Glory del Mundial, ya que antes estas cartas no tenían mejoras de estrellas. Será este viernes 17 de febrero cuando lleguen las primeras cartas dinámicas de esta promo.