FIFA 23: Los Road to the Final (RTTF) ya están disponibles, y así funcionan sus mejoras

EA Sports lanzó hoy el equipo de jugadores de Road to the Final o RTTF, la nueva promo para el Ultimate Team de FIFA 23. En este caso traen cartas especiales para algunos de los jugadores más destacados de la UEFA Champions League, UEFA Europa League y UEFA Conference League.

Lo llamativo es que se trata de cartas dinámicas, que vienen mejoradas pero pueden recibir hasta cinco mejoras más según lo bien que le vaya a su equipo en sus respectivas competencias. A continuación repasamos todos los jugadores ya disponibles, y detallamos el sistema de mejoras.

FIFA 23 - Todos los jugadores de Road to the Final (RTTF)

• DFC: David Alaba 86 > 89 (Real Madrid/Austria)

• DFI: Juan Miranda 76 > 86 (Real Betis/España)

• DFD: Youcef Atal 75 > 87 (OGC Nice/Algeria)

• MC: Nicoló Barella 86 > 89 (Inter/Italia)

• MC: Leon Goretzka 87 > 90 (FC Bayern/Alemania)

• MI: Gabriel Martinelli 78 > 90 (Arsenal/Brasil)

• EI: Federico Chiesa 84 > 88 (Juventus/Italia)

• MP: Roberto Firmino 83 > 91 (Liverpool/Brasil)

• ED: Lucas Moura 80 > 88 (Spurs/Brasil)

• DC: Kevin Volland 82 > 87 (AS Monaco/Alemania)

• DC: Anthony Martial 80 > 89 (Manchester Utd/Francia)

• DFC: Wesley Fofana 79 > 87 (Chelsea/Francia)

• DFI: Nuno Mendes 80 > 86 (PSG/Portugal)

• MP: Giacomo Raspadori 79 > 86 (Napoli/Italia)

• ED: Erik Lamela 79 > 86 (Sevilla FC/Argentina)

• EI: Ferrán Torres 82 > 88 (FC Barcelona/España)

• DC: Donyell Malen 79 > 87 (Dortmund/Países Bajos)

FIFA 23 - Cómo funcionan las mejoras de los RTTF

Cada carta de RTTF tiene una mejora inicial, y luego hasta cinco mejoras potenciales basadas en el progreso de su equipo en la UCL, UEL o UECL. Las mejoras consisten en lo siguiente:

• Ganar partido de eliminatoria: Mejora de IF.

• Pasar a cuartos de final: Mejora de IF.

• Pasar a semifinales: Mejora de IF + Tres nuevos rasgos.

• Llegar a la final: Cinco estrellas de pierna mala.

• Ganar el torneo: Cinco estrellas de skills + Mejora de IF.

Antes estos ítems no contaban con mejoras de estrellas, por lo que son aún más poderosas que el año pasado. EA Sports confirmó que además de SBCs y objetivos diarios, podemos esperar que haya cartas de UEFA Man of the Match (MOTM) y RTTF Rewinds para celebrar competiciones pasadas.