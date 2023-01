Faltan todavía un par de días para que se de el comienzo oficial del evento Team of the Year o TOTY en FIFA 23 Ultimate Team. Ya han habido varias filtraciones sobre la promo, que es altamente anticipada por todos los jugadores. En este caso, se dio a conocer quiénes serán los once integrantes del Equipo del Año.

A un día de que llegue la información por parte de EA Sports de forma oficial, fue el conocido filtrador Donk Trading quien se encargó de informar sobre todos los jugadores votados por la gente. Te los dejamos a continuación:

FIFA 23 - Los once TOTYs filtrados

• PO: Thibaut Courtois

• DFC: Virgil van Dijk

• DFC: Éder Militao

• DFD: Achraf Hakimi

• DFI: Theo Hernández

• MC: Jude Bellingham

• MC: Kevin De Bruyne

• MC: Luka Modric

• ED: Leo Messi

• DC: Kylian Mbappé

• DC: Karim Benzema

Estos son más o menos los jugadores que esperábamos para que formen parte del TOTY, por la popularidad global de cada uno y su rendimiento a lo largo del año. Quizás la mayor sorpresa es Bellingham, ya que algunos esperaban a Valverde en su posición.

También cabe destacar que Lionel Messi es el único representante argentino del equipo, a pesar de que la Selección campeona del mundo tenía a otros nominados como Emiliano Martínez, Enzo Fernández, y Cristian Romero.

Con respecto a cuánto mejorará cada carta, aún no lo sabemos, y esto es algo que se irá confirmando a medida que se lancen mediante tandas, empezando por los defensores y el arquero el viernes 20 de enero. Recordamos que todas reciben importantes mejoras de atributos, y en algunos casos también aumentan las estrellas de habilidades o pierna débil.