Fecha y Hora para la definición del Grupo C de la Worlds 2020 (Fnatic, Gen.G, TSM y LGD)

Luego de lo que fue una gran definición del Grupo A, que terminó con Suning y G2 clasificados a Playoffs, y un mucho menos emocionante cierre del Grupo B, con DAMWON y JDG superando la Fase de Grupos, llega el turno de que el grupo más parejo de la Worlds 2020 se defina.

Fnatic, LGD y Gen.G llegan con 2 victorias cada uno y TSM, todavía con alguna chance, podría ser un factor determinante en esta, a priori, triple pelea por dos lugares en Playoffs. Las partidas se jugarán de la siguiente manera:

Sábado 9 de octubre:

Fnatic vs Team SoloMid >>> 03:00hs (MEX) / 05:00hs (ARG) / 10:00hs (ESP) - GRUPO C

LGD Gaming vs Gen.G >>> 04:00hs (MEX) / 06:00hs (ARG) / 11:00hs (ESP) - GRUPO C

Team SoloMid vs Gen.G >>> 05:00hs (MEX) / 07:00hs (ARG) / 12:00hs (ESP) - GRUPO C

Fnatic vs LGD Gaming >>> 06:00hs (MEX) / 08:00hs (ARG) / 13:00hs (ESP) - GRUPO C

LGD Gaming vs Team SoloMid >>> 07:00hs (MEX) / 09:00hs (ARG) / 14:00hs (ESP) - GRUPO C

Gen.G vs Fnatic >>> 08:00hs (MEX) / 10:00hs (ARG) / 15:00hs (ESP) - GRUPO C

POSICIONES

Como mencionamos, el Grupo C llega al día de su definición con tres equipos igualados con 2 victorias y 1 derrota por lado. Mientras que TSM es el único que aún no ha logrado conseguir un triunfo en lo que va de esta Worlds 2020.

