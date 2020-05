Fortnite anuncia fecha y hora para la última actualización de la Temporada 2

¡Hola a todos!



La v12.61 está programada para el martes 26 de mayo. El tiempo de inactividad comienza a las 2 AM ET (0600 UTC).



Actualizaremos por este medio antes y después del mantenimiento.



MX, CO, EC, PE 01:00 AM

VZ, CL 02:00 AM

ARG 03:00 AM

ES 08:00AM pic.twitter.com/KmiYfex16S