Fortnite ya tuvo varias colaboraciones con marcas de indumentaria, como lo fueron las de Balenciaga y Moncler. Esta vez la que llega es Jordan, la icónica línea deportiva que lanzó la superestrella del básquet, Michael Jordan.

A partir de hoy a la noche, los jugadores podrán conseguir las Air Jordan XI Cool Grey, una de las zapatillas más emblemáticas del atleta. También se podrá desbloquear el estilo Playmaker del atuendo Hangtime y el estilo Crossover del atuendo Swish completando desafíos.

Habrá un aerosol Deep in the Paint para desblouqear, un gesto Dunk on 'Em que hace referencia a las volcadas de Jordan, y una mochila retro Cool Grey. Todo esto se podrá conseguir completando misiones en la zona de Jumpman, en la que habrá seis portales para completar distintas misiones.

Encontrarás un museo tematizado con Jordan, y una cancha de básquet para hacer tiros con truco y que podrás visitar con tu escuadrón. Además podrás conseguir acceso al Salón de la fama exclusivo para hacer desafíos más difíciles.

La zona de Jumpman estará disponible con estos desafíos hasta el 11 de diciembre; luego seguirá, pero ya no se te darán recompensas por completar misiones. El battle royale está por cerrar su Temporada, y pronto estrenará el Capítulo 3.